Yayınlanma: 09.06.2024 - 12:28

Güncelleme: 09.06.2024 - 12:28

YKS TYT oturumu 8 Haziran, AYT ve YDT oturumu ise 9 Haziran'da düzenlendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 ayrı oturumda gerçekleşti. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 17 Temmuz’da açıklayacak

YKS SONUÇLARI 2024 NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS TYT,AYT ve YDT sonuçları erişime açıldığında, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecektir.