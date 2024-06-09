Yayınlanma: 09.06.2024 - 11:20

Güncelleme: 09.06.2024 - 11:20

YKS TYT oturumu tamamlandı. TYT soruları ve cevapları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de TYT sorusu Yassıçemen Savaşı oldu. Peki, YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir?

YASSIÇEMEN SAVAŞI NE ZAMAN, KİMİNLE YAPILDI?

Yassıçemen Muharebesi, 10-12 Ağustos 1230 tarihinde Erzincan yakınlarında, Anadolu Selçuklu Devleti - Eyyubiler ittifakı ile Harezmşahlar Devleti arasında yapılan muharebedir. Kesin Selçuklu ve Eyyubi zaferiyle sonuçlanan bu muharebe sonrasında Harezmşahlar Devleti yıkılma sürecine girmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar sınır komşusu olmuştur.