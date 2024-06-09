Yayınlanma: 09.06.2024 - 11:59

Güncelleme: 09.06.2024 - 11:59

Üniversite sınavının ilk oturumu 8 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. AYT oturumu ise bu sabah 10.15’te, YDT oturumları ise öğleden sonra organiza edilecek. Adaylar ise oturumlarda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını YKS cevap anahtarıyla birlikte öğrenebilecek. Peki, YKS sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

TYT CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. TYT cevap anahtarı 2024 pdf ekranı geçtiğimiz yıl 3 oturumun da sonlanmasının ardından yayınlanmıştı. Resmi bir bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Ardından YDT oturumu 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Pazar günü sınavın ardından YKS cevap anahtarı 2024 yayınlanacak.