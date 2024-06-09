YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

AA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 18:55
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesindeki bağlantıdan ulaşılabilecek.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları “osym.gov.tr” internet adresinden yayımlandı.


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