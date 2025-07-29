YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı 2025-ÖZYES başvuruları 23-28 Temmuz arasında alındı. Peki, YKS Spor özel yetenek sınavı geç başvuru ne zaman? 2025 ÖZYES geç başvuru ücreti ne kadar?
YKS SPOR ÖZEL YETENEK SINAVI ÖZYES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı 2025-ÖZYES geç başvuru işlemi 30 Temmuz 2025 saat 23:59'a kadar alınacak.
ÖZYES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla ödenecektir.)
ÖZYES geç başvuru ücreti 2.250 TL olacak.
ÖZYES SINAVI NE ZAMAN?
YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı 13-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak.