Yayınlanma: 13.08.2023 - 10:32

Güncelleme: 13.08.2023 - 10:32

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı, okumak istedikleri üniversite ve bölümlere göre tercih listelerini hazırladı. Üniversite tercihi yapan öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan YKS tercih sonuçları açıklamasına çevirdi. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca öğrencinin gözü 2023 YKS tercih sonuçları için ÖSYM AİS ekranında. Üniversite tercih sonuçları için erişim ekranı henüz açılmadı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapıldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak, ÖSYM uyguladığı sınavların sonuçlarını genelde 15 gün içerisinde duyuruyor. Buna göre ÖSYM'nin en geç 26 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.