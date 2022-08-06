YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:56
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulundu. YKS tercihlerinin sona ermesinin ardından adaylar YKS tercih sonuçlarını merakla bekliyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM, yayımladığı 2022 YKS tercih kılavuzunda YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını belirtmedi. Ancak geçtiğimiz senelerde ÖSYM, tercih sonuçlarını son tercih gününden 2 hafta sonra açıklamıştı. 

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları  https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenilecek.


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