YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapmaya başladı.
2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulundu. YKS tercihlerinin sona ermesinin ardından adaylar YKS tercih sonuçlarını merakla bekliyor.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM, yayımladığı 2022 YKS tercih kılavuzunda YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını belirtmedi. Ancak geçtiğimiz senelerde ÖSYM, tercih sonuçlarını son tercih gününden 2 hafta sonra açıklamıştı.
YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
YKS tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenilecek.
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