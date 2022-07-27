YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:15

2022 YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasının ardından adaylar YKS tercihlerine başladı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.

2022-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'da başladı. 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olan tercih işlemleri, 05 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar tercih işlemlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. ÖSYM internet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

ÖSYM, yayımladığı 2022 YKS tercih kılavuzunda YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını belirtmedi. Ancak geçtiğimiz senelerde ÖSYM, tercih sonuçlarını son tercih gününden 2 hafta sonra açıklamıştı.

2022 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.