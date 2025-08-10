2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar büyük bir merakla ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları tarihi ne?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan akademik takvime göre, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, YKS tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.