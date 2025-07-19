19 Temmuz 2025 tarihinde 2025 YKS sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar 30 Temmuz'da başlayacak olan tercih döneminde en fazla 25 tercihin yer aldığı bir lise oluşturacak. Bu tercihler hazırlanırken YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotunun nasıl kullanılacağı ise merak ediliyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nedir? Tercih robotu ile nasıl tercih yapılır? İşte ayrıntılar...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geliştirilen ve öğrencilere tercih sürecinde rehberlik eden kapsamlı bir dijital platform. Sınav sonuçlarına göre hangi üniversite ve bölüme ne derece uygun olduğunuzu analiz etmenize yardımcı olur.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas sitesine girin: resmi adres yokatlas.yok.gov.tr üzerinden tercih sihirbazı sayfasını açın

Lisans (4 yıllık) veya önlisans (2 yıllık) tercih sihirbazını seçin.

Açılan ekranda ilk olarak puan türü (SAY, SÖZ, EA) seçimini yapın

Sözel (SÖZ) İçin Kullanım

Puan türü olarak SÖZ seçin.

Başarı sırası aralığını (örneğin 5.000 civarı) girin.

Listede ilgili bölümler, şehri, burs durumu, doluluk oranı gibi detaylarla birlikte listelenecektir

Hem devlet hem vakıf üniversiteleri için karşılaştırma yapabilir, burs ve öğretim dili filtreleriyle özel tercihler oluşturabilirsiniz

Sayısal (SAY) İçin Kullanım

SAY seçeneğini işaretleyerek aynı süreci uygulayın

Sayısal puan türüne göre mühendislik, fen-edebiyat, sağlık gibi bölümler listelenir.

Bu bölümlerde:

Geçmiş yılların taban başarı sıraları,

TYT/AYT net oranları,

Kontenjan/doluluk,

Burs oranları,

Üniversite türü gibi filtrelerle tablolar oluşturabilirsiniz

Eşit Ağırlık (EA) İçin Kullanım

EA seçildikten sonra,

Lisans tercihleri söz konusu olduğunda, benzer şekilde “başarı sırası aralığı” belirleyin

Eşit ağırlık puan türü ile İktisat, İşletme, Hukuk, Sosyal Bilimler gibi programlara dağılım yapılır.

Burs türü, eğitim dili, üniversite türü gibi filtreleri ekleyerek tercihinizi netleştirebilirsiniz