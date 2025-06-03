2025 yılında uygulanacak olan 2. YÖKDİL sınavı için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? YÖKDİL/2 başvuruları nasıl yapılır?
YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvuru takvimi belli oldu.
Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları ise 15 Ağustos tarihinde duyurulacak.