2025 yılında uygulanacak olan 2. YÖKDİL sınavı için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? YÖKDİL/2 başvuruları nasıl yapılır?

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvuru takvimi belli oldu.

Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları ise 15 Ağustos tarihinde duyurulacak.