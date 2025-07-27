YÖKDİL/2 sınav tarihi ve saati belli oldu. İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak olan YÖKDİL 2 sınavı saati, soru dağılımı ve sınav süresi gibi bilgiler belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? YÖKDİL soru dağılımı...

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YÖKDİL/2 sınavı 27 Temmuz Pazar saat 10:15'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği binalara saat 10:00'dan sonra adaylar alınmayacak.ÖSYM, sınav binalarının kapılarını saat 10:00’da kapatacak ve bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmayacak

YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

10:15'te başlayacak olan YÖKDİL/2 sınavı 180 dakika (3 saat) sürecek. Sınav 13:15'te sona erecek. Adaylar sınav giriş belgeleri ve TC kimlik kartlarını yanlarında bulunduracak. Bu belgeleri yanında olmayan adaylar sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak.

YÖKDİL/2 SINAVI SORU DAĞILIMI

YÖKDİL/2 sınavında , çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşur. Sınavda soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacaktır.