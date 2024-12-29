YÖKDİL başvuruları ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025/YÖKDİL) başvurularının ne zaman yapılacağı, yabancı dil bilgilerini test etmek için sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?
2025 YÖKDİL başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?
2025 YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte yeni yılın YÖKDİL başvuru takvimi belli oldu.
Buna göre; 2025-YÖKDİL/1 başvuruları, 3 Ocak tarihinde başlayacak ve 9 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2025-YÖKDİL/1 sınavı ise 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.
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