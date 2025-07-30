YÖKDİL sonuçları ile ilgili tarih detayı ÖSYM'den geldi. ÖSYM tarafından 27 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen bu yılın ikinci YÖKDİL sınavının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı günü merakla beklemeye başladı. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2025 YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları, 15 Ağustos 2025 Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, lisansüstü program başvurularında ve yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyetinde 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

YÖKDİL/2 sınavına katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yayımlanan tüm sorulara ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Sorular, sınavdan sonra 10 gün süreyle görüntülenebilecek olup, bu erişim süresi 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.