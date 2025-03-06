YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-YÖKDİL/1 sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KKTC'nin Lefkoşa, Kırgızistan'ın Bişkek şehirleri ve Türkiye'de yapılan sınavda, İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından sorular sorulurken, Arapça dilinde ise yalnızca sosyal bilimler alanına yönelik sorular yer aldı. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL/1 sınavı, 16 Şubat günü tamamlandı. 113 bin 667 aday, 80 soruyu 180 dakika içinde yanıtlamak için ter döktü. Şimdi ise gözler, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
YÖKDİL/1 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
YÖKDİL/1 sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifre girerek sorgulanabilecek.
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL/2 sınavı için başvurular 11-18 Haziran tarihleri arasında alınacak. 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın ardından sonuçlar ise 15 Ağustos tarihinde adaylara duyurulacak.
Etiketler: #yökdil #YÖKDİL sonuçları #YÖKDİL/2
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