Yüksek fiyatlar yurt dışına yönlendirdi... Yurt dışında eğitim lise çağına indi

İngiltere’deki lise ücretlerinin eğitim, konaklama ve yaşam masrafları dahil 1 milyon 200 Bin TL’yi geçmemesi aileleri cezbetti. Türkiye’deki aynı ayarda liselerin fiyatları bu rakamın çok üzerinde…

Yurt dışında eğitimde yönelim her geçen yıl farklılaşıyor. Çok uzun yıllar boyunca yurt dışında eğitim denilince akla yıllarca yüksek lisans geliyordu. Bu algı son yıllarda lisans olarak değişti. Şimdilerde ise artık yurt dışı eğitim arayışları lise çağına kadar indi. Son bir, iki senedir Türkiye’deki vakıf lise ve üniversitelerinin çok yüksek fiyatlara çıkması velileri yurt dışı arayışlarına yönlendirdi.

Uzun yıllardır Türkiye’deki pek çok gencin yurt dışında eğitim almasına imkân sağlayan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar konu hakkında açıklamalarda bulundu. Akar son dönemde vakıf lise ve üniversitelerinde artan fiyatların yurt dışı yönelimleri değiştirdiğini aktardı. Akar “Ailelerin yurt dışı eğitimde farklı arayışlar içine girdiğini ve çok bilinçlendiklerini gözlemiyoruz. Türkiye’deki liselerin fiyatlarının çok artması sebebiyle lise çağında yurt dışı eğitim arayışına başlanıyor. Aileler zaten yurt dışında lisans eğitimi aldırmak istedikleri çocukları için süreci biraz daha erkene çekiyor” dedi.

YURT DIŞINDA LİSE EĞİTİMİ ÜNİVERSİTE MASRAFINDAN KURTARIYOR

Yurt dışında lise eğitimi almanın en avantajlı yönlerinden biri öğrencilerin lise eğitimi aldıktan sonra yurt dışında lisans eğitimi alırken herhangi bir ücret ödememesi oluyor. Yurt dışında lise eğitimi alan genç eğitim aldığı ülkenin üniversitelerinde ücretsiz olarak okuyabiliyor ve okula kabulü de çok daha rahat bir şekilde oluyor. Akar “İngiltere’de lise eğitimi alan bir genç lisans eğitimi almak istediğinde herhangi bir sınava girmeden ve sadece okul harçlarını ödeyerek eğitim alabiliyor. Ya da Almanya’da lise eğitimi alan bir öğrenci Alman üniversitelerinde ücretsiz okuyor. Bu da ailelerin maddi olarak da geleceğe yatırım yapmasını sağlıyor. Günümüzde bilinçli ebeveynler bu yüzden yurt dışında lise alternatiflerine daha sıcak bakıyor” dedi.

İNGİLTERE’DE 1 MİLYON 200 BİN TL’YE LİSE EĞİTİMİ ALMAK MÜMKÜN

Türkiye’de vakıf liselerinin fiyatları astronomik rakamlara ulaşmış durumda. İyi bir liseye gitmek isteyen çocuğun sadece sınavda başarılı olması yetmiyor aynı zamanda maddi olarak da imkanının iyi olması gerekiyor. Pek çok üst düzey özel lise burs imkânı sunmaktan da kaçınınca kaliteli bir lise eğitimi aldırmak isteyen aileler yurt dışı alternatiflere yönelebiliyor. Türkiye’de ortalama bir lise ücreti 1 milyon TL’den başlıyor. Üst düzey liselerin fiyatlarının 1 milyon 700 bin TL’nin üzerinde olduğu görülüyor. İngiltere’de üst düzey ve oldukça kaliteli bir lisenin eğitimi ise 1 milyon 200 bin TL civarında. Ayrıca öğrencilere burs imkânı da bulabiliyor. 1 milyon 200 bin TL’lik rakamın içerisinde eğitim, konaklama, yaşam masrafları ve spor/sanat gibi ek giderler yer alıyor.

YURT DIŞINDA LİSE EĞİTİMİ ALMANIN YOLLARINI ÖĞRENECEKLER

Yurt dışı eğitimde en önemli nokta hele ki lise gibi erken dönemde verilen böyle büyük bir karar arifesinde güvenilir kurumlarla çalışmak büyük önem taşıyor. Kaliteli bir lise seçimi, bu liseye nasıl başvurulacağı, öğrencinin yurdunun seçimi ve yurdunun imkanları, burs imkânı olup olmayacağı gibi pek çok detay daha önceden planlamalı. Bu sebeple doğru kurumlarla çalışan ve kararlarını sağlıklı veren gençler kazançlı çıkıyor. Akar “Lise döneminde yurt dışında eğitim almak için aile yanından ayrılmak önemli bir karardır. Aileler çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri, öğrenciler de kolay adapte olup kendilerine sıcak bir ortam oluşturabilecekleri bir yerde eğitim almak ister. Bu sebeple doğru kurumlarla çalışmak ve doğru yönlendirilmek önemlidir. Lise eğitimi alacak olan bir gencin çeşitli yeterliliklere sahip olması ve hazırlıklarını yapması gerekir. Öğrenciye bu yeterliliğe sahip olup olmadığını objektif olarak söyleyebilecek ve öğrenciyi en uygun eğitim kurumuna yönlendirecek danışmanlar gereklidir. Bu sebeple biz fuarımızda ailelere doğrudan kurumlarla birebir görüşme ya da doğru danışmanlarla iletişime geçme fırsatı sunuyoruz” dedi.

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarlarına İngiltere, İsviçre, İspanya, Kanada, Amerika, İtalya ve Dubai gibi ülkelerin önde gelen liseleri katılıyor. Bu liseler eğitim ve kabul şartları, yurt imkanları, burs imkanları ve yaşam şartları hakkında detaylı bilgiler sunmaya hazırlanıyor. İngiltere'nin seçkin liselerinden Mill Hill School, MPW Colleges, Royal Russell School, RMS for Girls, Dukes Day Schools, Truro School, Canadian College Italy başta olmak üzere toplamda 10 farklı ülkeden 30 ortaokul ve lise, öğrenci ve velilerle buluşmaya hazırlanıyor.

30 ülkeden 200’ün üzerinde eğitim kurumunun bir araya geleceği IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları kapsamında İngiltere, Amerika, Almanya, Kanada, İrlanda, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İspanya, Avustralya, Malta, Dubai, Malezya, Rusya… gibi ülkelerden katılım olacak. Bu ülkelerde eğitim almak isteyen gençler İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenecek fuarlarda bilgi alabilecekler. Fuar kapsamında dünyanın en iyi üniversitelerinin fuara katılmasının Türk öğrencilerin fuara büyük ilgi göstermesine neden olması bekleniyor.