Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17 ve 18 Haziran’da yapılacak: Zor soruları sona bırakın

Yayınlanma: 13.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2023 - 04:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. 17 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra da Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Eğitim uzmanı Onur Soğuk, 3.5 milyon öğrencinin başvurduğu YKS’ye sayılı günler kaldığını belirterek son haftada yeni konu öğrenilmemesini, bilinen konuların tekrar edilmesini önerdi.

Soğuk’un, son hafta önerileri şöyle:

“Bazı öğrenciler yeni konu öğrenme isteğinde olabiliyor ancak yeni konu öğrenilmesini tavsiye etmiyoruz çünkü yeni konu öğrendikleri zaman eskiden öğrendikleri ile birbirine karışabilir. Bu da kardan çok zarar verebilir. Kalan sürede eski bildikleri konular üzerine tekrar yapmaları, özellikle soru çözmeleri varsa eksikleri bunları gidermeleri daha mantıklı olacaktır. Kalan süreçte son 5 yılda çıkmış TYT ve AYT sorularını gözden geçirmelerini öneriyoruz. Bunu yapmalarından amaç, ÖSYM’nin soru mantığını, soruların geliş şeklini iyice öğrenmeleridir. Adaylar, son 5 yılın, onu yapamıyorlarsa son 3 yılın çıkmış sorularını incelemeliler. Milli Eğitim Bakanlığı, OGES sisteminde denemeler yayımladı. Bu denemeler de incelenebilir, sorular çözülebilir. Öğrenciler son deneme sınavlarına daha ciddi şekilde girsinler, yaptıkları hatalar üzerine kafa yorsunlar. Son denemelere saat 10-10.15 civarında girilirse vücut saatleri de ona hazır hale gelecektir. Son bir hafta uyku düzenine dikkat edilmeli.

Üniversite adayları, strese bağlı olarak rüyada başarısız olduklarını görebilirler, bunlar doğal. Stres ve kaygı etkisiyle öğrendiklerini unutmuş, hiçbir şey bilmiyor gibi hissedebilirler. Bunlar sadece kaygıdan kaynaklanan bir durumdur.

Sınavda ilk birkaç soruda belki yine heyecan olacaktır, sonrasında normal deneme sınavı gibi soruları cevaplayacaklar.”

SORUYLA İNATLAŞMAYIN

Sınav anında öğrencilerde gözlemledikleri en büyük hatanın soruyla inatlaşmak olduğuna dikkat çeken Onur Soğuk, şöyle devam etti: “Özellikle bazı zor sorulardaki genellikle sayısal sorularda oluyor. Öğrenci bir soruya takılıp kalıyor, inatlaşıyor, çözene kadar uğraşıyor. Bu da vakit kaybına neden oluyor ve sınavın tamamını olumsuz etkiliyor. Şu gerçeği unutmayın; bir test içinde yer alan kolay sorunun da zor sorunun da puan getirisi aynıdır. Zor sorularla vakit harcamak yerine o zor soruyu geçip, testin tüm sorularını tarayıp yapabileceklerinizi yapın. Daha sonra vakit kalırsa zor soruları çözmek gerekir. Bu da avantaj sağlayacaktır.”

ÜMİT DOLU BAŞLANGIÇ

Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Beşiktaş Şubesi Müdürü Orkide Erdoğan, aday öğrencilere şu uyarılarda bulundu:

“Çocukluğumuzdan bu yana rutinleri sevdiğimiz ve bu rutinlerle kendimizi daha güvende hissettiğimiz için; alışkanlıklarımızın dışına çok çıkmadan YKS öncesi son hafta uyku düzenimize ve yeme-içme, sıvı tüketimi düzenimize dikkat etmeliyiz. Son yılların çıkmış YKS sorularını çözmek, ÖSYM soru tarzına uyum sağlamamızı kolaylaştıracaktır. Sınav salonumuzu önceden ziyaret edip görmek, sınav günü yol sürecini hesaplamak açısından yararlı olacaktır.

Unutmayınız ki YKS bir son değil; mutlulukla, adım adım ilerleyeceğimiz heyecanlı ve ümit dolu bir başlangıç olacaktır.”