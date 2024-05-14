Yurtdışındaki üniversiteler için düzenlenen sınavda şaibe iddiası: Sınava gölge düştü
“Calculus BC Sınavı” sorularının bazı öğrencilere verildiği iddiası sonrası veliler CİMER’e başvurdu. Olay üzerine velilerine yazı gönderen bazı okullar, varsa etik olmayan metot kullanan öğrencinin sınavının iptal edilebileceğini duyurdu.
Yurtdışında yükseköğrenim
görmek isteyen lise
öğrencilerine yönelik olarak
dün ülke genelinde yapılan
“Calculus BC Sınavı” sorularının,
sınavdan bir gece önce özel
bir dershane tarafından kendi
öğrencilerine Zoom uygulaması
üzerinden verildiği iddia edildi.
CİMER’e başvuran veliler, “Aylarca çalışıp emek sarf eden binlerce öğrencinin hakkı gasp edilmiştir. Konunun ivedilikle araştırılmasını ve soruları elde edip kendi öğrencilerine veren kişi ve/veya kuruma kanunun gerektirdiği yaptırımın yapılmasını istiyoruz” diye konuştu. Bazı okulların yönetiminden veli ve öğrencilere giden yazıda da soruların satışa çıktığına yönelik bilgiler aldıkları belirtildi.
BAŞARI GARANTİSİ
Soruları bir gece önce öğrencilerine çözdürdüğü iddia edilen dershanenin sitesinde “AP Calculus prestijli üniversitelerin çoğu bölümüne kabul edilebilmek için almanız gereken bir programdır. Limit, türev, integral konularına temel girişi kapsar. Yüksek matematiğin temel konularına hâkim olmanız için gerekmektedir. Avrupa veya Amerika’daki seçkin üniversitelerin mühendislik, tıp, ekonomi, fizik, matematik gibi bölümlerine kabul edilebilmeniz için bu dersi almanız ve öğrenmeniz gerekmektedir. Biz öğrencilerimize AP Calculus ABBC sınavlarında başarıyı garanti ediyoruz” deniyor.
SINAV İPTAL OLUR
Konu hakkında açıklamalarda
bulunan bir okul dün veli ve
öğrencilere gönderdiği yazda şu
ifadeleri kullandı:
“Bu yıl yapılan AP sınavlarının
güvenliği ile alakalı bazı kaygılar
tarafımıza ulaşmış durumda.
Sınav sorularının sızdırılmış
olduğu ve gerek internet üzerinden
gerekse şüpheli itibara sahip bazı
danışmanlar tarafından soruların
satıya çıkmış olduğu ile ilgili
geri bildirimler aldık. Kaygılarını
bizimle paylaşan herkesi
dinledik ve doğrudan College
Board’la güvenilir tüm bilgilerin
ayrıntılarını paylaştık. Sınavlar
titizlikle incelenecek ve herhangi
bir olağandışı durum saptanması
durumunda, etik olmayan metotlar
kullanan kişilerin sınavlarının
iptalinin yanı sıra hukuki
sonuçlarla da karşılaşmaları
mümkün olacak.”
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