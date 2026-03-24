Yusuf Tekin'e iletilmesine karşın 2.5 yıldır çözülmeyen sorun: Ruhsatsız binada eğitim!

Ankara Yenimahalle'de bulunan, 2021 yılında yeni binasına taşınan, A ve B blok olmak üzere beş katlı olarak inşa edilen Nasrettin Hoca Ortaokulu'nun B bloğu Nasrettin Hoca Bilim ve Sanat Merkezi’ne tahsis edildi. Böylelikle okulun kullanım alanı daraldı. Eğitim Sen okul binasının eğitim öğretime başlaması üzerinden altı yıl geçmiş olmasına karşın ruhsat alınamadığını ve buna bağlı olarak asansörün de hizmete sokulamadığını duyurdu. Sendika yaklaşık bin öğrencinin ve yüze yakın öğretmenin bulunduğu bu okulda asansörün kullanılamaz durumda olmasının eğitim öğretim ortamını olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Tülay Yıldırım, "Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda dikey okul mimarisini yani çok katlı okul binalarını öncelemektedir. Çok katlı okul binaları, nüfus yoğunluğu yüksek olan yerlerde arsa yetersizliğinin gerekçe olarak gösterildiği, rant odaklı kentleşmenin sonucudur. Dikey mimariyle inşa edilen okullar; çocukları doğadan ve açık alandan koparır, çocukların teneffüs yapma, sosyalleşme ve fiziksel aktivite ihtiyaçlarını kısıtlar, okul içinde kontrolü zorlaştırır ve öğrencilerin güvenliği açısından çeşitli riskler oluşturur. Türkiye gibi deprem gerçeği ile burun buruna yaşanan bir ülkede çok katlı ve kalabalık okulların yaratacağı sorunları göz önünde bulundurmak gerekir" diye konuştu.

BAKAN ZİYARET ETMİŞ

Yaklaşık 45 özel gereksinimli öğrencinin eğitim gördüğü Nasrettin Hoca Ortaokulu'ndaki asansör sorununun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; 27.09.2023 tarihinde “Öğretmenler Odası Buluşmaları” kapsamında Nasrettin Hoca Ortaokulunu da ziyaret etmiş, bu ziyaret esnasında kendisine okulun ruhsatsız olduğu ve ruhsat sorunu giderilemediği için binanın tek asansörünün de çalışmadığına dair bilgi verilmiştir. Ancak aradan geçen otuz aylık süre içinde MEB sorunların çözümüne dair hiçbir adım atmamıştır.

Okuldaki öğrenciler ve eğitim emekçileri ciddi bir mağduriyet yaşamaktadır. Özellikle üst katlardaki sınıflarda eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler çok zorlanmaktadır. Bu öğrencilerimizin dışında düşme, yaralanma gibi nedenlerle merdiven çıkamayan çocuklarımızın sınıfları geçici olarak alt katlara taşınmak zorunda kalmıştır.

Eğitim Sen 2 Nolu Şube olarak Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine görevlerini hatırlatıyor, Nasrettin Hoca Ortaokulundaki sorunlar çözülünceye kadar konunun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz" dedi.

Bakan Tekin'in söz konusu okulu ziyaretinin ardından MEB tarafından yapılan açıklamada, "Okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu" ifadeleri yer almıştı.