Yüz yüze eğitimde ürküten 3. hafta raporu

26 Eylül 2021 Pazar, 02:00

Öğrenci Veli Derneği’nin hazırladığı raporda, “MEB’in yayımladığı son istatistiklerde, derslik başına düşen öğrenci ortalaması 26 olarak açıklanmıştı. Bu veri üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda; alınmayan önlemler nedeniyle en az 40 bin öğrenci yüz yüze eğitime devam edememektedir” denildi.

Rapordaki bilgiler şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı, kapatılan hiçbir okulun olmadığını açıklamıştı. İkinci hafta raporumuzda Ordu Aybastı Fen Lisesi’nin kapatıldığını söylemiştik. Bu bilgi doğrulandı. Bu hafta da Giresun’dan derneğimize ulaşan velilerin verdiği bilgi doğrultusunda; Giresun Şebinkarahisar Fen Lisesi’nin bütün sınıflarının kapatıldığını öğrendik. Giresun Şebinkarahisar Fen Lisesi’ndeki 216 öğrencinin 111’inin pansiyonda kaldığı, 61 öğrenciye pozitif tanısı konulduğu, pansiyonun üst katında pozitif tanısı konulan öğrencilerin pansiyonda kalarak uzaktan eğitime devam ettiği, diğer öğrencilerin de pansiyonda kalmaya devam ettiği bilgisi konusunda yetkilileri acilen açıklama yapmaya çağırıyoruz.”

KARANTİNA LİSTESİ

İSTANBUL: Son bir haftada en az 188 sınıf karantinaya alındı. 2. haftadaki sayının 2 katına ulaşıldı.

İZMİR: En az 143 sınıf daha karantinada. İki katı artış var.

ADANA: Son bir hafta içinde en az 5 sınıf karantinaya alındı.

ANKARA: Yalnızca Çankaya ve Yenimahalle’de en az 50 sınıf karantinada. 2. hafta verilerine göre 2 katına ulaşan bir artış var.

ANTALYA: En az 37 sınıf daha karantinada. Artış 3 katından fazla.

BURSA: En az 91 sınıf daha karantinaya alındı. 7 kat artış var.

ÇANAKKALE: 29 sınıf, 4 yurt odası daha karantinaya alındı. Geçen haftaya göre karantina sayısı 2 katını geçmiş durumda. (15 öğretmen 91 öğrenci pozitif, 5 öğretmen 66 öğrenci temaslı)

EDİRNE: En az 7 sınıf daha karantinaya alındı. Son 2 haftada en az 15’e yükselerek 2 katı aştı.

ERZİNCAN: Yalnızca merkezde en az 25 sınıf karantinaya alındı.

ESKİŞEHİR: En az 25 sınıf karantinaya alındı. Geçen haftaya göre en az 2 kat artış var.



