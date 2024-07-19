‘Yüzde 1 baraj sendikal ahlaka aykırıdır’

Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:21

Güncelleme: 19.07.2024 - 17:21

Kuroğlu, yaptığı yazılı açıklamada “Yüzde 1 barajını aştığımız için, Hürriyetçi Eğitim-Sen üyelerini olumsuz etkilemeyecek bu düzenlemeye, hem yargı kararlarına hem de sendikal ahlaka aykırı olduğu için itirazımız var” dedi.



Toplu Sözleşme kararı olan yüzde 1 barajının Danıştay tarafından iptal edildiğini anımsatan Kuroğlu, “Gözü doymaz, ahlaktan, ilkeli duruştan nasibini almamış sarı sendikaların, ağa babalarından ısrarla talep etmeleri üzerine bu defa barajı yüzde 2'ye çıkarılması, Cumhur İttifakı bileşenlerince kanunlaştırılmıştı. Anayasa ve sendikal mevzuata aykırı olan bu düzenlemeye Anayasa Mahkemesi'nden tokat gibi bir karar çıkmıştı. Bu karara rağmen, uslanmayan, utanmayan sarı sendikalar bu defa da yüzde 1 barajını kanun yoluyla hayata geçirmeye çalışmaktadır” ifadelerini kullandı. Kuroğlu, şunları kaydetti:

“Bu kararın, TBMM Genel Kurulu’nda aklı selim milletvekillerinin teklifi ile değişeceğine inanıyorum. Değişmezse, AYM kararına açıkça aykırı olacağı için Danıştayca derhal iptal edilecektir. Bilinsin ki sendikal ilkelerimiz ve kurumsal ahlakımız, adaleti merkeze alan sendikal anlayışımız gereği bu ilkesizliğe karşı en net tavrı göstereceğiz.”