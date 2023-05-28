1 kilo havuç 50 TL!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 03:00

Türkiye’de hayat pahalılığı gün geçtikçe artıyor. Yurttaşlar temel gıdalara bile erişemeyecek hale geldi. Meyve ve sebzelerin fiyatı her hafta yükseliyor. Fiyatlardan şikâyetçi olan yurttaşlar, daha ucuz olduğunu düşündüğü pazarlara gidiyor ancak fiyatlar orada da farklı değil. İstanbul Beşiktaş’taki semt pazarında havucun kilosu 50 liraya satılıyor.

Cumhuriyet pazarın nabzını tutmak için semt pazarında yurttaşlara ve pazarcılara sorular yöneltti.

‘ÇOK PAHALI ALAMIYORUZ’

Havucun 50 lira olmasına tepki gösteren yurttaşların, pazarda sık sık pazarcılara fiyatların neden arttığı konusunda şikâyet ettikleri görüldü. Araksi Çalımlı isimli yurttaş “Çok pahalı alamıyoruz. Ucuz olduğu zamanları kovalıyoruz. Bu sene pek havuç almadım pahalı diye. 1-2 kere aldım ancak onu da çok az” dedi. Sultan Gültem isimli yurttaş ise “Havuç çok pahalı bu yüzden alamıyoruz. Ne düşünelim artık? Her ay fiyatlar artıyor. Kredi kartı kullanıp duruyoruz. Nasıl alacağız ki?” diyerek tepki gösterdi.

25 yıldır pazarcılık yapan Kemal Yıldırım da havucun 50 lira olmasına ilişkin, “50 lira yani ne düşünebiliriz ki? Sözün bittiği yer. 50 lira havuç, bildiğiniz havuç. 10 lira, 20 liraydı en fazla. Bir anda 50 lira oldu. Ancak neden? Halde şu an havucun kilosu 35 lira. Masraflarla beraber 40 lirayı geçiyor. Biz de ondan dolayı 50 liraya satıyoruz” dedi.

Yıldırım sözlerini şu şekilde noktaladı: “25 yıllık pazarcıyım ilk defa bu kadar arttığını görüyorum. Vatandaş 1 kilo almıyor ama 2-3 tane alıyorlar. Az alıyor.”

Bazı pazarcılar ise, havuç fiyatlarının artmasının sebeplerini mevsimsel olduğunu öne sürdü.