1 trilyon dolar maaş alacaktı: Elon Musk’ın planına ret çağrısı!

Tesla’nın CEO’su Elon Musk’a önerilen 1 trilyon dolarlık maaş planı, kurumsal danışman ISS’in hissedarlara karşı oy kullanma çağrısının ardından yeniden gündemde. ISS, Musk’ın maaş paketine üst üste ikinci kez karşı çıktığını duyurdu ve hissedarların teklifi reddetmesini bekliyor.

MUSK’IN DEV MAAŞ PLANINA YENİ BASKI

ISS’in tavsiyesi, 6 Kasım’daki kritik hissedarlar toplantısı öncesi Tesla yönetimi üzerindeki baskıyı artırırken, Musk’ın maaşına dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Daha önce Delaware Mahkemesi, Musk’a verilen 56 milyar dolarlık ödeme planını iptal etmişti.

Yeni önerilen plan, Musk’a hedeflerin tamamına ulaşmasa bile milyarlarca dolarlık kazanç sağlayabilir. Plan, kısmi hedef başarısını da ödüllendiren ve hisse fiyatlarındaki artıştan büyük pay alınmasını sağlayan bir yapıya sahip.

ISS, yönetimin Musk’ı “vizyonu ve geçmiş başarıları” nedeniyle elde tutma niyetini anladığını belirtti ancak yeni maaş planının önümüzdeki on yıl boyunca olağanüstü yüksek ödeme fırsatlarını kilitlediğini ve gelecekte maaş düzeylerinde anlamlı değişiklik yapma yeteneğini azalttığını vurguladı.

Tesla yönetim kurulu üyesi Kathleen Wilson-Thompson, cuma günü şirketin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Birçok insan, Elon’la çalışmak için Tesla’ya geliyor. Onu elde tutmak ve motive etmek, uzun vadede daha iyi yetenekleri çekmemize ve elimizde tutmamıza yardımcı olacaktır” dedi.

MUSK BU KEZ OY KULLANABİLECEK

2018’deki maaş planından farklı olarak Musk, bu kez kendi hisseleriyle oy kullanabilecek. Şirketin son menkul kıymetler bildirimine göre Musk’ın oy hakkı yüzde 13,5 seviyesinde ve bu oran teklifin kabul edilmesi için tek başına yeterli olabilecek.

TESLA’DAN ISS’E SERT YANIT

ISS, teklif edilen hissenin büyüklüğünü “astronomik” olarak nitelendirirken, planın kısmi hedeflerle bile çok yüksek ödemelere kapı araladığını ve mevcut yatırımcılar için seyreltme riski taşıdığını belirtti. Tesla ise sosyal medya platformunda ISS’i eleştirerek, "ISS, yatırım ve yönetim konularında temel noktaları yine tamamen kaçırıyor. Hiçbir riski olmayan ISS’in başkalarına nasıl oy vereceklerini söylemesi kolay" dedi.

HANGİ DURUMLAR GERÇEKLEŞİRSE MUSK PARAYI ALABİLECEK?

Plana göre Musk’ın kazancı, Tesla’nın 8,5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması, 20 milyon araç teslimatı, 1 milyon robotaksi üretimi ve 400 milyar dolar düzeltilmiş çekirdek kar gibi hedeflerin yerine getirilmesi durumunda hak edilecek.