10 günde onlarca özelleştirme kararı: İktidar gaza bastı

17 Mart’ta yurt genelinde 55 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Bu yerler arasında eski hastane binaları ve bahçeleri de vardı. Gelirinin Sağlık Bakanlığı’nın yenileme yatırımları ve yeni sağlık tesislerinin finansmanında kullanılacağı belirtildi. Önceki gün yine yurt genelinde 54 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Bu yerlerin özelleştirme gelirlerinin de Milli Savunma Bakanlığı’nın bina, tesis, lojman gibi inşaat projelerine aktarılacağı bildirilmişti.

Özelleştirmelerle ilgili yeni kararlar yayınlanmaya devam ediliyor. Ankara Çankaya Dikmen’de bulunan 8 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak olan özelleştirmeden elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından yeni yerleşke inşatının finansmanında kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılacak.

Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 6 taşınmaz da özelleştirme kapsamına alındı. Bu taşınmazlar Ankara Çankaya, Gaziantep Şehitkamil, Van Edremit, İpekyolu’nda bulunuyor. 31 Aralık 2028’e kadar tamamlanacak olan özelleştirmelerde elde edilecek gelirler, giderler düşüldükten sonra DSİ’nin tesis yapımı için kurumun hesabına aktarılacak.

Bunların dışında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait Afyonkarahisar merkezde yer alan 6 taşınmaz da satılacak. 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak olan özelleştirmeden sağlanacak gelir Karayolları Genel Müdürlüğü hesabına aktarılacak.

Özelleştirilecek yerler yine değerli geniş arazilerden oluşuyor.

2.3 MİLYARLIK SATIŞ!

Bu arada Ankara Çankaya Alacaatlı’da bulunan toplam 49 bin 495 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 2.3 milyar liraya en yüksek teklifi veren Söğütözü İnşaat ve İşletme AŞ’ye satıldı. Bu şirket, aynı zamanda Armada Alışveriş Merkezi’nin sahipleri arasında yer alıyor.