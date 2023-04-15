‘1000 TL basılsın’ çağrısı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 03:00

Seçim öncesi piyasalardaki gerginlik artıyor. Hükümetin dövizi seçim sonrasına kadar baskı altında tutma çabaları Merkez Bankası rezervlerini eritirken piyasada döviz talebi de artıyor. Dolar dün 19.37 TL’yi zorlarken Kapalıçarşı’da 20 TL’yi buldu. Bazı döviz büroları satış yapmadı.

Enflasyon nedeniyle tedavülde bulunan banknotlar konusundaki tartışmalar ise yeniden gündemde. Merkez Bankası verilerine göre 200 TL’lik banknot sayısı 2022’de yüzde 104 artmış ve tedavüldeki paraların içindeki payı yüzde 56’ya çıkmıştı. 2005 yılında paradan sıfır atıldığında en büyük banknot olarak çıkan 200 TL’nin artık yetersiz hale geldiğini söyleyen ekonomistler 500 ve1000 TL’lik banknotların basılması gerektiğini savunuyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyasından yaptığı açıklamada, “Yeni banknot çıkarılması lazım. Bakkala bile giderken yanımızda bir avuç dolusu para taşımamız gerekiyor. 500 ve 1000 TL’lik banknotları çıkarın. Olan oldu …” ifadesini kullandı.

DIŞ BORÇ ARTIYOR

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı “Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri”ni açıkladı. Buna göre kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3.1 oranında artışla 153.1 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.0 oranında artarak 63.4 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.2 oranında artarak 55.9 milyar dolara yükseldi. l Ekonomi Servisi