105 başhekimden 93’ü erkek

Yayınlanma: 27.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.06.2024 - 04:00

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun (KEFEK) çalışmalarına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Yanıtta, KEFEK’e 28. yasama döneminde altı bireysel başvuru yapıldığını, reddedilen veya başvurucuya olumsuz dönüş yapılan başvuru bulunmadığını bildirildi. Türkiye’de 2002’de istihdam edilen 6 milyon kadın bulunurken 2023 yılı itibarıyla bu rakamın 10 milyona çıktığı aktarılan yanıtta şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitelerdeki kadın öğretim görevlilerinin oranı yüzde 50’yi aşmıştır. Yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı yüzde 33.2’ye, doçent kadrosunda görev yapan kadın oranı 40.2’ye yükselmiştir. Hekimlerin yüzde 45.8’i, sağlık çalışanlarının ise yüzde 65.2’si kadındır.”

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Söz konusu ifadelere karşın sağlık sisteminde aynı zamanda eğitim niteliği de olan 3. basamak sağlık tesislerinde kadın yöneticiler yer almıyor. Türkiye genelinde bulunan 105 eğitim ve araştırma hastanesinin başhekimlerinden 93’ü erkek iken yalnızca 12’si kadın. Erkek başhekimlerin oranı yüzde 89 iken kadın başhekimlerin oranı ise yüzde 11. 101 idari ve mali işler müdürünün de 95’i erkek, 6’sı kadın. Buna göre idari ve mali işler müdürlerinde kadınların oranı yalnızca yüzde 6. Toplam 206 yöneticinin yüzde 9’u kadın, yüzde 91’i erkek.

Çalışma yaşamında çoğunluk olan kadınların yönetimde yer alamadığının altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Sağlık teşkilatında kadın emekçilerine sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri bırakılmış, bakım hizmeti dışında yönetim alanları kapatılmış durumda. Sınav ve kariyer ilkesi dışındaki yönetici belirleme usulü olan siyasi mülakat ve kapalı mülakat sistemi, bu tablonun nedenlerinden biri” dedi.