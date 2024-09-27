1260 şirket için konkordato kararı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ülke genelinde ve Çorum’da son üç yılda iflas eden, kapanan, konkordato kararı verilen şirketler hakkında bilgi istedi. Bolat’ın verdiği yanıta göre 1 Ocak 2021-31 Temmuz 2024 döneminde Türkiye’de 79 bin 485, Çorum’da da 167 şirket kapandı. Aynı dönemde ülke genelinde 446 bin 227, Çorum’da ise 1249 şirket kuruldu. Yine yanıtta, 1 Ocak 2021-31 Temmuz 2024 döneminde Türkiye genelinde hakkında konkordato kapsamında mühlet kararı verilmiş olan toplam 1260 şirket (anonim şirket, limited şirket) bulunuyor. Bu rakam 31 Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye’deki toplam aktif şirket sayısının (1 milyon 491 bin 987) yüzde 0.08’ine karşılık geliyor. Öte yandan ülkede MERSİS’ten iflas başlatma tescili yapılmış 1000 şirket bulunuyor.