15 milyon emekliyi ilgilendiriyor... Kademeli zam planı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 14:05

Güncelleme: 03.06.2023 - 14:25

Memur maaşlarının en düşük net 22 bin lira olacağının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşını yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak" demişti.

15 milyon yurttaşı yakından ilgilendiren bu açıklamanın ardından bütün gözler Erdoğan'ın Kabine'yi açıkladıktan sonra yapılacak olan düzenlemeye çevrildi.

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, kurulacak yeni hükümetin emekli yurttaşalar için kademeli zam planı açıklayacağı öngörülüyor.

Masadadaki formüller ise şöyle:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacak.

Masadaki formüllere göre 10-15 bin lira arasında emekli aylığı alanlara yüzde 45, 15-20 bin lira arasında aylık alanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere de yüzde 35 zam formüller arasında yer alıyor.

Bu durumda 10 bin lira emekli aylığı (yüzde 45 zamla) 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 liraya çıkacak.

En düşük emekli aylığının yüzde 36 artışla 7 bin 500 lira olmasının ardından bu tutarın üzerinde aylık alan milyonlarca emeklinin aylığına refah payı eklenecek.