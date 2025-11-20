150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

Tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için en çok talep ettiği ihtiyaç kredisi faiz oranlarında bu hafta dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. Bankaların sunduğu 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığında, özellikle ‘yeni müşteri’ gibi cazip kampanyalar kapsamında oranların aşağı yönlü hareket ettiği görülüyor.

BU HAFTA FA İZLERDE D Ü Ş Ü Ş VAR Geçen haftaya kadar en düşük yüzde 2,99 olan ihtiyaç kredisi faiz oranı, bu hafta yüzde 2,79’a geriledi. Bu düşüş, kredi kullanmak isteyen yurttaşlar için yeni bir fırsat yarattı.

EN UYGUN İHTİYA Ç KRED İSİ N İ HANGİ BANKALAR VERİYOR? Peki en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte yanıtı:

Alternatif Bank: Yüzde 2,79

QNB: Yüzde 2,99

TEB: Yüzde 2,99

ON Dijital: Yüzde 3,19

Denizbank: Yüzde 3,61

ING: Yüzde 3,64

Türkiye Finans: Yüzde 3,65

Yapı Kredi: Yüzde 3,69

150 BİN TL'NİN 12 AY VADELİ GERİ ÖDEMES İ NE KADAR? En düşük faiz oranına göre hesaplama yapılırsa 150 bin TL'nin 12 ay vadeli geri ödemesi ne kadar? sorusunun cevabı aşağıda yer alıyor: