Cumhuriyet Gazetesi Logo
150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?
Paylaş

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

20.11.2025 10:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

Bankaların 2025 yılı kredi kampanyaları yeniden gündemde. Yurttaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Peki hangi banka en düşük faizli ihtiyaç kredisini veriyor? 150 bin TL kredinin geri ödeme tutarı ne kadar oluyor? Hangi banka en düşük faizli ihtiyaç kredisini veriyor? İşte banka banka tam liste...

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

Tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için en çok talep ettiği ihtiyaç kredisi faiz oranlarında bu hafta dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. Bankaların sunduğu 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığında, özellikle ‘yeni müşteri’ gibi cazip kampanyalar kapsamında oranların aşağı yönlü hareket ettiği görülüyor.

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

BU HAFTA FAİZLERDE DÜŞÜŞ VAR

Geçen haftaya kadar en düşük yüzde 2,99 olan ihtiyaç kredisi faiz oranı, bu hafta yüzde 2,79’a geriledi. Bu düşüş, kredi kullanmak isteyen yurttaşlar için yeni bir fırsat yarattı.

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Peki en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte yanıtı:

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

Alternatif Bank: Yüzde 2,79

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

QNB: Yüzde 2,99

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

TEB: Yüzde 2,99

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

ON Dijital: Yüzde 3,19

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

Denizbank: Yüzde 3,61

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

ING: Yüzde 3,64

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

Türkiye Finans: Yüzde 3,65

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

Yapı Kredi: Yüzde 3,69

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

150 BİN TL'NİN 12 AY VADELİ GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

En düşük faiz oranına göre hesaplama yapılırsa 150 bin TL'nin 12 ay vadeli geri ödemesi ne kadar? sorusunun cevabı aşağıda yer alıyor:

150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni oranlar: En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?
  • Kredi tutarı: 150 bin TL
  • Kredi oranı: Yüzde 2,79
  • Kredi vadesi: 12 ay
  • Aylık taksit: 15 bin 639 TL
  • Toplam geri ödeme: 188 bin 416 TL
İlgili Konular: #Kredi #ihtiyaç kredisi faizleri #kredi faizi #kredi faizleri