158 bin işçi ücret ve sosyal hakları için müzakere masasına oturmaya hazırlanıyor: Metalde zam pazarlığı

Özel sektörde en fazla işçiyi kapsayan metal işkolunda 2025-2027 dönemi grup toplu iş sözleşmesi süreci başladı. 158 bin işçi adına sendikalar taleplerini Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) sundu.

Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası, 1 Eylül 2025 itibarıyla ilk altı ay için yüzde 38.97, DİSK’e bağlı Birleşik Metalİş Sendikası ise ilk altı ay için yüzde 58.5 zam talep etti. 96 işyerinde yaklaşık 140 bin işçiyi temsil eden Türk Metal Başkanı Uysal Altundağ; Renault, Ford, Türk Traktör, Anadolu Isuzu, Arçelik, Baymak, Borusan gibi şirketleri çatısı altında barındıran MESS’e sunduğu teklif konusunda bilgi verdi.

Şeffaf ve bilimsel yöntemlerle belirlediklerini söylediği talepleri şöyle sıraladı: “Saatlik ücretlere önce yüzde 20 zam talep ediyoruz. Ardından tüm üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için seyyanen 35 lira daha zam talep ediyoruz. Sözleşmenin ikinci altı ayı için saat ücretlerine altı aylık enflasyon oranında zam, üçüncü altı ayı için yine saat ücretlerine gerçekleşecek altı aylık enflasyon artı 3 puan iyileştirmeyle zam, dördüncü ve son altı ay için ise yine enflasyon oranında zam; sosyal yardımlar için yıllık yüzde 65 zam istiyoruz”

‘YOKSULLUĞUN ALTINDAYIZ’

43 fabrikada çalışan 11 bin işçiyi temsilen Birleşik Metalİş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar ise metal işçilerinin çalışma koşulları ağırlaşırken yaşamlarının zorlaştığını vurgulayarak şunları söyledi: “Metal işçisi kazanırsa bütün işçiler kazanır. Bir metal işçisi ikramiye ve gelir vergisi istisnası dahil net 55 bin 511 TL ücret almaktadır. Aldığımız ücret yoksulluk sınırının neredeyse yarısı. Ekonomi yönetiminin yoksuldan alıp zengine aktaran, sermayeyi kollayan politikaları sonucu ortaya çıkan krizin yükü işçilere ödetilemez. Bizler sorumlusu olmadığımız bir şeyin sonuçlarını yüklenemeyiz. Öncelikle saat ücreti 170 TL’nin altında olan işçilerin saatlik ücretleri 170 TL’ye yükseltilmeli. Bu iyileştirmeden sonra tüm işçilerin saat ücretlerine yüzde 15 ve bunun üzerine de seyyanen 100 TL ücret zammı talep ediyoruz. Teklif ettiğimiz bu zam oranı ile ortalama bir metal işçisinin ücreti ikramiye ve vergi istisnası dahil yüzde 15’lik vergi dilimine göre net 84 bin 666 TL olacak. Bu tutar bugün asgari düzeyde geçinebilecek bir ücrettir.”

Birleşik Metal-İş Sendikası, sosyal haklara da yüzde 190 oranında zam talep etti.