18 yaş altı kişilerin katılımı bireysel emeklilik sistemini güçlendiriyor: Çocuklu BES 700 binde

Yayınlanma: 25.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 04:00

Bireysel emeklilik sistemindeki (BES) hareketlilik, özellikle son 2 yıldır yapılan yasal düzenlemeler ile CovId-19 salgını, depremler ve ekonomik krizin yarattığı gelecek kaygısının etkisiyle sürüyor.

EGM’nin 19 Nisan tarihli verilerine göre gönüllü BES’teki net katılımcı sayısı 2022 sonuna kıyasla 272 bin 731 kişi artarak 8 milyon 72 bin 704’e çıkarken devlet katkısı dahil fon tutarı 429.2 milyar lira oldu. Otomatik BES’teki çalışan sayısı ise 113 bin 951 kişi artışla 6 milyon 830 bin 421, fon tutarı 35.6 milyar lira.

KREDİ İÇİN TEMİNAT

Bu gelişmede, Haziran 2021’de başlatılan ve 18 yaş altı çocukların “gönüllü BES”e dahil edilmesini hedefleyen uygulama (çocuklu BES) önemli etki yaptı. 14 Nisan itibarıyla çocuklu BES’teki katılımcı sayısı 105 bin 360 kişi artışla 699 bin 524 kişi oldu. Bu katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında ilk sırada 56 bin 163 kişiyle 0’ yaş grubu var. Bunu 47 bin 760 kişiyle 1, 47 bin 71 kişiyle “3”, 46 bin 831 kişiyle 2, 46 bin 712 kişiyle 4 yaş izliyor. Toplam

fon tutarı ise 3.7 milyar lira. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, bu kapsamda BES sözleşmelerinin bankadan kredi kullanırken teminat (alacağın devri sözleşmesi) gösterilebilmesine olanak veren son yasal düzenlemenin sistem için önemine dikkat çekti.

TSB Başkanı Benli, şöyle devam etti: “Katılımcılar BES’ini bozdurmadan finansman ihtiyacını uygun maliyetle karşılayabilecek. Atılan bu adımlar sayesinde BES, gelişimini kesintisiz sürdürecek” dedi. Yeni uygulama Eylül 2023 sonunda devreye girecek.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek de bu düzenleme sonrası bankaların kredilerde sunacağı avantajlı fiyatların hem BES hem bankaların yeni müşteri edinimine katkı sağlayacağını vurguladı.

KAMPANYALAR ARTTI

BES hizmeti veren şirketler yeni çalışmalarla daha çok pay almaya çalışıyor.

Yapı Kredi, “Sevdiklerine BES” adıyla yeni bir ürün çıkardı. Yapı Kredi Mobil’i kullananlar, ilgili uygulamadaki “BES hediye kodu” özelliğiyle sevdiklerinin BES sözleşmelerine katkıda bulunabiliyor.

BNP Paribas Cardif, “Emekliliğine 1 Katkı da Bizden” kampanyası başlattı. Buna göre tek seferde yatırılan 40 bin TL ve üzeri ek katkı ödemesine 1200 TL’ye kadar ek fayda hediye edilecek.

NN Hayat ve Emeklilik, 18 Mayıs’a kadar 18 yaş altı çocuklara yönelik bireysel emeklilik sözleşmelerine ilk katkı payı ödemesi kadar ek katkı payı tutarını hediye edeceğini açıkladı. Kampanyada üst limit 500 TL.

İNTERNETTEN POLİÇE ALIRKEN DİKKAT EDİN

E-ticaretin kolaylığını her alanda yaşamak isteyenlerin, güvenlik unsurlarına dikkat ederek bunu poliçe alırken de kullanabileceğine dikkat çekildi.

Sigortam.net Üst Yöneticisi Bora Uludüz, öncelikle TOBB’un tescil ettiği “güven damgası”nın ilgili sitelerde aranmasını önerdi. Yine kişisel ve ödeme bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesinin önlenmesi için internet üzerinde veri aktarımlarının en üst düzeyde şifrelemeyle korunması gerekiyor. Bu konuda SSL güvenlik protokolüne sahip bir site üzerinden işlem yapmak, verilerin güvenliğini sağlamak için kritik bir unsur.

Ayrıca sahte sitelere karşı önlem için işlem yapmadan önce adres çubuğundaki şirket isminin doğruluğunu kontrol etmek gerekiyor.

SEKTÖRDEN KISA KISA

Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi’nin (TARSİM) yeni genel müdürü oldu. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Engürülü, uzun yıllar Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görev yaptı.

Quick Sigorta’nın, sigorta sponsorluğunu üstlendiği “Motobike İstanbul 2023”, bu yıl 27-30 Nisan’da İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak. Fuara dünyanın önde gelen bisiklet ve motosiklet markaları katılıyor.

Taylan Matkap’ın Anadolu Sigorta’da genel müdür yardımcılığı görevine atandığı açıklandı. Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Matkap, lisansüstü eğitimini Boston Üniversitesi’nde tamamladı.

‘YENİ TEKNOLOJİLERE YÜKSEK UYUM ÖNEMLİ BİR AVANTAJ’

Sigorta sektörü için başvuru kaynağı olması hedeflenen “21. Yüzyılda Türk Sigorta Sektörüne 21 Tavsiye” adlı kitap Türkiye Sigorta Birliği’nin sponsorluğunda yayımlandı. Kitap, akademi ve iş dünyasından 22 profesyonelin makalelerinden oluşuyor. Kitabın editörü Dr. Hasan Meral, Türkiye’nin gelişmekte olan sigorta pazarlarına kıyasla düşük sigortalılık oranlarından birine sahip olduğuna atıfla şu vurguyu yaptı: “Ancak ülkemizde genç nüfus yoğunluğunun ve yeni teknolojilere adaptasyonun yüksek olması ise önemli bir avantaj.”

Hasan Meral, kitabın gençlere yeni fikirler üretmede ilham kaynağı olmasını istediklerini belirtti.

DASK’A YAPILAN İHBARIN SAYISI 500 BİNE DAYANDI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli büyük depremler kapsamında 24 Nisan itibarıyla zorunlu deprem sigortasıyla ilgili 483 bin 516 adet hasar ihbarı alındığını duyurdu.

Bu ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ise bugüne kadar yapılan tazminat ödeme tutarı 21 milyar 112 milyon TL’yi aştı. Açıklamaya göre ödemesi yapılan dosya sayısı 252 bin 99 adet olurken 50 bin 586 dosya henüz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespiti yapılamamış olduğu için işleme alınmadı. Yine 16 bin 450 dosya ise zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında olduğu için ödeme dışı olarak kapatıldı. 86 bin 383 dosyada eksik evrak tespit edilirken 41 bin 642 dosya için de ilgili bakanlığın hasarsız tespiti üzerine hasarsız dosya işlemi yapıldı.

TRAFİKTE ‘OPERASYON MERKEZİ’ GÜN SAYIYOR

İTO Sigortacılık Meslek Komitesi’nin “Trafik Sigortası için Yeni Yol Haritası” başlıklı toplantısına katılan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, arz sorununa çözüm olması hedeflenen “Trafik Operasyon Merkezi“nin acentelerle ilgili yönleri hakkında detay verdi:

“Levhaya kayıtlı en az bir şirketten yetkilendirilmiş olan ve talep eden acente SBM’ye üye olacak. Öncelikle acentenin yetkili olduğu şirketlerden sistem üzerinden teklif talebi iletilecek. 5 dakika içerisinde acentenin çalıştığı şirketlerden teklif gelmezse sistem üzerinden tüm şirketlerden teklif istenecek. Pilot uygulama 15 Mayıs’ta İstanbul’da 5. basamak bireysel poliçelerde başlayacak.”