2 Ekim döviz kurları: Gün ortası dolar, Euro, altın ve borsada tüm hareketler...

BIST 100 endeksi, dün 11.220,22 puandan kapanmasının ardından güne 3,52 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.223,74 puandan başladı.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 133,61 puan ve yüzde 1,19 değer kaybıyla 11.086,61 puana indi.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.068,66 puanı, en yüksek 11.256,52 puanı gördü.
Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,7, sanayi endeksi yüzde 1,1, mali endeks yüzde 1,9 ve hizmetler endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.
DÖVİZ FİYATLARI
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,95, bileşik getirisi yüzde 39,18 seviyesinde gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 146,6 düzeyinde bulunuyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,6070 liradan, Euro 49,0050 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI
Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 3 bin 880 dolardan, gram altın ise 5 bin 192 liradan işlem görüyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 azalışla 64,9 dolar ile fiyatlanıyor.