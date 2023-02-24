2022 dördüncü çeyrek GSYH verileri ne zaman açıklanacak? 2022 dördüncü çeyrek büyüme beklentisi ne?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 16:02

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 16:02

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı 4. çeyrek GSYH verilerini açıklamaya hazırlanıyor.



GSYH VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2022 yılı 4. çeyrek GSYH verileri TÜİK tarafından 28 Şubat Salı günü açıklanacak.

BÜYÜME NASIL HESAPLANIR?

Büyüme, geleneksel olarak reel (gayri safi yurt içi hasıla) veya reel GSYİH artış oranı yüzdeleriyle ölçülür. GSYİH genellikle reel olarak hesaplanır, örneğin düzeltilmiş-enflasyon (inflation-adjusted) terimi, mal ve hizmet üretiminin fiyatı üzerindeki enflasyonun net satış etkileri için kullanılır.



GSYH VERİLERİ BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 2,8 arttığını öngörüyor.

