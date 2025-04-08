2024’te, 2023 yılına kıyasla kesilen poliçe sayısı yüzde 14.4 arttı: Hayatdışı 90 milyonu aştı

Yayınlanma: 08.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2025 - 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre 2024’te, 2023’e kıyasla hayatdışı poliçe (dönem için yazılan) sayısı yüzde 14.4 artışla 91 milyon 791 bin adet, hayat branşı poliçe/sertifika (dönem sonu yaşayan) sayısı ise yüzde 12.1 düşüşle 35 milyon 306 bin adet oldu.

Bu kapsamda hayatdışının alt branşlarına bakıldığında ise özellikle sağlık sigortasındaki artış öne çıktı. Sağlıktaki poliçe sayısı yüzde 47.7 artarak 4 milyon 806 bin adede ulaştı. En büyük alt branş olan zorunlu trafik sigortasında ise (yeşil kart hariç) yüzde 5.9 artışla 21 milyon 942 bin poliçeye ulaşıldı.

Bunların yanında diğer alt branşların poliçe sayıları; ferdi kazada yüzde 26.4 artışla 9 milyon 556 bin, kaskoda yüzde 11 artışla 8 milyon 36 bin, genel zararlarda yüzde 19.2 artışla 16 milyon 344 bin, devlet destekli tarımda yüzde 19.1 artışla 3 milyon 625 bin adede çıktı.

ZORUNLU DEPREM AZALDI

Ayrıca hukuksal koruma sigortasındaki yüzde 214.4, kefalet sigortasındaki yüzde 169.3’lük artışlar dikkat çekti. Ancak yangın ve doğal afet sigortaları kapsamında yer alan zorunlu deprem sigortasında poliçe sayısı yüzde 4.8 düşüşle 10 milyon 815 bin adede geriledi.