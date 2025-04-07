Emeklilik sistemi değişti: O sigorta türü artık geçerli değil!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 12:53

Güncelleme: 07.04.2025 - 12:53

Türkiye'de erken emeklilik ilk sigorta giriş tarihiyle bağlantılıydı ancak sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler bu durumu önemli ölçüde etkiledi. Eskiden çocuk yaşta sigortalı olmak, kişilerin erken emekliliğine olanak tanırken bu uygulama günümüzde eskisi kadar avantaj sağlamıyor. Artık, çocuk yaşta sigorta girişi yapılan kişiler de önceki yıllarda olduğu gibi erken emekli olamayacaklar.

ERKEN EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

"Çocuğuma sigorta başlatayım, ileride erken emekli olur" diyenlerin beklentileri artık değişiyor. Geçmişte çocuk yaşta sigortalı olan birçok kişi, akranlarından 17-20 yıl önce emekli olabiliyordu. Ancak günümüzde sosyal güvenlik sistemindeki güncellemeler emeklilik yaşını belirlemede önemli bir rol oynuyor.

1999 öncesi işe başlayanlar için, 18 yaşını doldurmadan önceki prim günleri emeklilik hesaplamalarına dahil ediliyordu. Ancak sigortalılık süresi, yalnızca 18 yaşından sonra başlıyordu. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olacak. Çocuk yaşta yapılan sigorta girişleri 2008’de yürürlüğe giren yasalarla emeklilik yaşının kademeli artışından etkilenmeyecek.

ERKEN EMEKLİLİK İMKÂNI KALMADI

2008 sonrası sigorta girişi yapanlar için erken emeklilik imkânı kalmadı. 4/a, 4/b ve 4/c statüsündeki çalışanlar gerekli prim gün sayısını tamamladıktan sonra emekli olacaklar. 2035’e kadar tamamlayanlar 58 yaşında, 2036'dan sonra ise her iki yılda bir yaş artışıyla emekli olabilecekler.

Bugün çocuk yaşta sigorta girişi yapmak yalnızca prim günü birikimi açısından faydalı olabilir ancak emeklilik yaşını erken çekmeyecektir. Ayrıca aile işyerlerinde 18 yaş altı çocukların sigortalı yapılabilmesi için yasal sözleşme ve mahkeme onayı gerekmektedir. Bu detay çoğu aile tarafından göz ardı edilebiliyor.