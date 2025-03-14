Emekliye yeni sigorta paketi yolda: Almanya ve Japonya örnek alınıyor!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:15

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:15

Türkiye'de yaşlı nüfusun hızla artması, yaşlılık dönemindeki bakım ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir sigorta modelinin devreye alınmasını zorunlu kılıyor. "Uzun Süreli Bakım Sigortası" adı verilen bu sistem bireylerin yaşlılıkta karşılaşacakları bakım masraflarını güvence altına alacak. Devlet ise sigorta primlerinin bir kısmını finanse ederek destek sunacak.

SİGORTA MODELİ NASIL İŞLEYECEK?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) benzer bir yapıya sahip olan modelde, bireyler kendileri veya aile üyeleri için sigorta yaptırabilecek. Bakım masrafları, kişinin tercihi doğrultusunda evde veya bakımevinde sigorta kapsamında karşılanacak. Devlet, primlerin bir bölümünü finanse ederek sürece katkı sağlayacak.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, sistemin kısa süre içinde hayata geçirileceğini duyurdu. Bu adımla, yaşlılık dönemindeki bakım hizmetlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

ALMANYA VE JAPONYA ÖRNEĞİ

Almanya ve Japonya'da uzun yıllardır uygulanan bu sistem, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte büyük önem kazanıyor. Almanya'da 1993'te başlatılan sistem, başlangıçta yüzde 0,5 prim oranıyla devreye girmişti. Bugün ise prim oranı yüzde 3,5'e kadar çıktı.

Türkiye'de de benzer bir sistemin hayata geçirilmesiyle, yaşlıların bakım ihtiyacının güvence altına alınması ve ailelerin maddi yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.