2024'te işler değişecek! İşte hayata geçen düzenlemeler

Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:15

Güncelleme: 01.01.2024 - 09:15

1 Ocak 2024 itibariyle birçok düzenleme yürürlüğe girdi.

FİYAT LİSTESİ ZORUNLU HALE GELDİ

Ticaret Bakanlığı'nın lokanta, kafe ve pastaneler için aldığı önlemler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre; lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.

500 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Turizm amaçlı konut kiralamaya ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Buna göre, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılacak.

İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi alarak faaliyette bulunabilmek için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralamaya devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA YENİ DÖNEM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası otobüslerde yeni döneme geçildiğini duyurmuştu.

Bakanlığın düzenlemesiyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı takılması zorunlu hale geldi.

Taşıtların konum bilgileri 2 dakikada bir Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) aktarılacak.

AKSİ DURUMDA KULLANIMA KAPATILACAK

BTK tarafından hazırlanan IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme de yılbaşında yürürlüğe girdi. Buna göre, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak.

Bu hesabın oluşturulması talebi, temsile yetkili olan ve yetkisi sicil tasdiknamesinde belirtilen kişi tarafından BTK'nın sağladığı elektronik ortamda ve elektronik imzalı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, BTK'nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl veya 1 Ocak 2024'ten önce kesintisiz 7 yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alınmaması durumunda IMEI numaraları kullanıma kapatılacak.