2025’in zam şampiyonu belli oldu: Hem tarlada hem tezgahta o ürün zirvede!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2025 yılında markette takip edilen ürünlerdeki fiyat değişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, yıl genelinde markette izlenen ürünlerin büyük bölümünde fiyat artışı yaşandığını, bazı ürünlerde ise fiyat düşüşü görüldüğünü ifade etti.

Bayraktar, aralık ayı ve 2025 yılı genelinde üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklanan verilerin, Türkiye genelindeki farklı satış kanallarından derlenen fiyatların ortalamasına dayandığını belirten Bayraktar, üretici ile market fiyatları arasındaki farkın sahadaki durumu açık şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

“FİYAT MAKASI GERÇEĞİNİ DOĞRU OKUMAK GEREKİYOR”

Üretici ile market fiyatları arasındaki farkın göz ardı edilemeyecek bir gerçek olduğunu ifade eden Bayraktar, bu farkın nedenlerinin doğru analiz edilmesinin önemine dikkat çekti. 2025 yılı genelindeki fiyat gelişmelerine ilişkin değerlendirmesinde Bayraktar, "2025'te markette takip edilen 41 ürünün 28'inde fiyat artışı, 13 üründe fiyat azalışı gerçekleşti. Fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide limon, fiyatı en fazla düşen ürün markette beyaz lahana, üreticide sivri biber oldu" bilgisini paylaştı.

MARKETTE FİYATI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER

Bayraktar, geçen yıla kıyasla bu yıl markette en yüksek fiyat artışının limonda görüldüğünü belirtti. Limonu elma, fındık ve Antep fıstığındaki artışlar izledi. Buna karşılık markette fiyatı en fazla düşen ürün beyaz lahana olurken, marul, karnabahar ve kuru soğan da fiyatı gerileyen ürünler arasında yer aldı.

ÜRETİCİDE FİYAT DEĞİŞİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2025 yılında üreticide takip edilen ürünlerin bir bölümünde fiyat artışı yaşanırken, önemli sayıda üründe de fiyat düşüşü görüldü. Bayraktar, üreticide en yüksek fiyat artışının limonda gerçekleştiğini, bunu Antep fıstığı, kuru kayısı ve fındığın izlediğini aktardı. Üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün ise sivri biber olduğunu, karnabahar, marul ve kuru soğanın da düşüş yaşayan ürünler arasında bulunduğunu kaydetti.

ARALIK AYINDA ÜRETİCİ-MARKET FARKI AÇILDI

Bayraktar, aralık ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla havuçta görüldüğünü belirtti. Havuçtaki fiyat farkını mandalina, kabak ve yeşil soğan takip etti. Bu ürünlerin markette üretici fiyatına göre birkaç kat daha yüksek bedellerle satıldığına dikkat çekildi.

Aralık ayında markette fiyatı en fazla artan ürün kabak olurken, üreticide en fazla artış mandalinada görüldü. Aynı dönemde markette fiyatı en fazla düşen ürün ayçiçek yağı, üreticide ise beyaz lahana oldu.

ARALIK AYINDA ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİN NEDENLERİ

Aralık ayında üreticide bazı ürünlerde fiyat artışı, bazılarında ise düşüş yaşandığını ifade eden Bayraktar, fiyat değişimlerinin nedenlerine de değindi. Bayraktar, "Seralarda güzlük sezon bitti ve baharlık sezon için dikimler yapıldı. Ürünler henüz hasat olgunluğuna gelmediğinden bu geçiş aşamasında arz azaldı ve salatalık, patlıcan, kabak ve domateste üretici fiyatları arttı. Kuru soğan, patates, portakal, havuçta talep olmayışı fiyatların düşmesine sebep oldu. Lahana ve marulda arz artışı sebebiyle fiyatlar düştü" ifadelerini kullandı.