ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz ayı toplantı tarihi yaklaşırken, küresel piyasalarda da gözler faiz kararına çevrildi. Peki, 2025 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz indirimi yapacak mı?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 21.00'de belli olacak.

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının sıkı olduğunu ve bu ay politika faizinde indirim düşünebileceklerini ifade ederek, bu konuda azınlıkta olduğunu ve bu durumun siyasi bir konu olmadığını söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz oranlarını düşürmeye başlama zamanının yaklaştığını belirterek, bu yıl iki faiz indiriminin uygun olabileceğini ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler gördüğünü ancak tarifelerin fiyatlar üzerinde kalıcı bir etkisi olup olmayacağını bilmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Fed yetkililerinden gelen faiz indirimi sinyalleri bankanın bu ay olmasa da, eylülde faiz indirimine gideceği ihtimallerini güçlendirdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Temmuz ile biten haftada 227 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.