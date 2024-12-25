2025 zamlı emekli maaşı: Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:33

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:33

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, yılın son günlerinde en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor. Peki, 2025 emekli maaşı: Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.