Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:27

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:27

Doğrudan 7 milyon kişiyi ve dolaylı yoldan bütün çalışanları etkileyen 2025 asgari ücret zammı sonrasında net ve brüt asgari ücret zam oranı merak ediliyor. Peki, Yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret yüzde kaç arttı? Son 5 yılda asgari ücret zam oranı ne kadar?

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2025'ten itibaren asgari ücret 22 bin 104 TL olacak. Bu sonuçla beraber asgari ücret toplamda yüzde 30 oranında artmış olacak.

ASGARİ ÜCRETİN BRÜTÜ NE KADAR OLDU?

2025 yılında uygulanacak net asgari ücret 22 bin 104 TL brüt ücret ise 26 bin 5 TL oldu. Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 30 bin 556 TL oldu.

SON BEŞ YILDA ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret normal şartlarda her yılda bir kez açıklanıyor. Ancak 2022-2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.

Son beş yıldaki asgari ücret rakamları: