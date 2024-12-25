Yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret yüzde kaç arttı? Son 5 yılda asgari ücret zam oranı ne kadar?
Asgari ücret 2025 zammının ne kadar olduğu, yeni zam oranının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Peki, Yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret yüzde kaç arttı? Son 5 yılda asgari ücret zam oranı ne kadar?
Doğrudan 7 milyon kişiyi ve dolaylı yoldan bütün çalışanları etkileyen 2025 asgari ücret zammı sonrasında net ve brüt asgari ücret zam oranı merak ediliyor. Peki, Yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret yüzde kaç arttı? Son 5 yılda asgari ücret zam oranı ne kadar?
2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2025'ten itibaren asgari ücret 22 bin 104 TL olacak. Bu sonuçla beraber asgari ücret toplamda yüzde 30 oranında artmış olacak.
ASGARİ ÜCRETİN BRÜTÜ NE KADAR OLDU?
2025 yılında uygulanacak net asgari ücret 22 bin 104 TL brüt ücret ise 26 bin 5 TL oldu. Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 30 bin 556 TL oldu.
SON BEŞ YILDA ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret normal şartlarda her yılda bir kez açıklanıyor. Ancak 2022-2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.
Son beş yıldaki asgari ücret rakamları:
- 2020: 2 bin 324 lira
- 2021: 2 bin 825 lira
- 2022 Ocak: 4 bin 253 lira
- 2022 Temmuz: 5 bin 500 lira
- 2023 Ocak: 8 bin 506 lira
- 2023 Temmuz: 11 bin 402 lira
- 2024 Ocak: 17 bin 2 lira
- 2025 Ocak: 22 bin 104 lira
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Muhalif gruplarla anlaşmaya varıldı!
- Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şok protesto!
- 1 Ocak'tan sonra resmen tarih oluyor
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!