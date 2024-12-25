Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:30

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:30

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları MEBBİS ekranı üzerinden tamamlanıyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programları başvuruları ilerleyecek. Peki, MEB Uzman ve Başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN ÜNVANI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi. Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

ÜNVANLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık'tan itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

Uzman ve başöğretmen ünvanları için düzenlenecek eğitim programı uzaktan eğitim yöntemiyle "Öğretmen Bilişim Ağı" üzerinden yapılacak.

BAŞÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmen ünvanı için;

Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

Başöğretmen ünvanı için;

Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Ayrıca, 18/10/2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler; 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak kaydıyla başöğretmen ünvanı alabileceklerdir.