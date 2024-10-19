2025’te ÖTV gelirinin yüzde 46.3, dahilden KDV gelirinin yüzde 43.5 artması hedefleniyor

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

Yeni yılla ilgili bütçede hedefler, giderde 14.7 trilyon lira, gelirde yüzde 12.8 trilyon lira olurken bir kez daha yurttaşa büyük “iş” düşeceği ortaya çıktı. Çünkü ÖTV, KDV gibi dolaylı vergilerden trilyonlarca lira gelecek.

Teklife göre gelecek yıl vergilerden 12.6 trilyon TL bekleniyor. Dağılım ise şöyle: Gelir Vergisi 2.1 trilyon TL, Kurumlar Vergisi 1.7 trilyon TL, MTV 106.5 milyar TL, dahilde alınan KDV 2.8 trilyon TL, ÖTV 2.1 trilyon TL, BSMV 544.6 milyar TL, Şans Oyunları Vergisi 56.5 milyar TL, Özel İletişim Vergisi 45.2 milyar TL, Dijital Hizmet Vergisi 29.3 milyar TL, Konaklama Vergisi 19.1 milyar TL, ithalde alınan KDV 2.1 trilyon TL, Damga Vergisi 217.7 milyar TL, harçlar 282.5 milyar TL, vergi dışı gelirler 1.6 trilyon TL. ÖTV gelirinde bu yıla göre yüzde 46.3, dahilde alınan KDV’de yüzde 43.5 artış var. Ayrıca alkollü içkilerden alınacak ÖTV’de yüzde 49.8, tütün mamullerinde alınacak ÖTV’de yüzde 48.7 artış olacak. Gelecek yıl para cezalarından da bütçeye milyarlarca lira gelecek. Toplam gelir hedefi 261.7 milyar TL olurken bu kapsamda trafik para cezalarından 67.8 milyar TL gelir bekleniyor. Vergi cezalarından beklenen gelir de 141.8 milyar TL. Ayrıca taşınmazların satışlarından 11.2 milyar TL gelir hedefleniyor.

İSTİSNA 701 MİLYAR TL

Yurttaştan “katılım payı” adı altında vergi almak isteyen iktidar, diğer yandan şirketlerin, kurumların ödeyecekleri milyarlarca lira vergiden vazgeçiyor. Bütçe teklifinde, istisna, muafiyetler kapsamında alınmasından vazgeçilen ve “vergi harcaması” olarak adlandırılan tutar toplam 3 trilyon TL. Bu tutar 2026’da 3.3 trilyon TL, 2027’de 3.6 trilyon TL olacak. Örneğin Kurumlar Vergisi Yasası kapsamında alınması gereken toplam 701.1 milyar TL’lik vergi gelecek yıl alınmayacak. Gelecek yıl vazgeçilen vergilerin 1.4 trilyon TL’sini ise gelir vergisi oluşturuyor. Katma Değer Vergisi Yasası kapsamında 519.5 milyar TL alınmayacak. Vazgeçilen ÖTV tutarı ise 133.3 milyar TL olacak.