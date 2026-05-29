2026 buğday fiyatları, hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte üreticilerin en çok takip ettiği konuların başında geliyor. Peki, 2026 Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar? Arpa ve buğday alım fiyatları ne zaman açıklanacak?

2026 ARPA VE BUĞDAY ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz yıl TMO tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarında ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğday 13 bin 500 TL, arpa ise 11 bin TL olarak belirlenmişti. 2026 yılında açıklanacak yeni fiyatların ise ürün türüne, kaliteye ve piyasa koşullarına göre şekillenmesi bekleniyor. Buğday fiyatları genellikle haziran ayında, hasat takviminin başlamasına yakın dönemde ilan ediliyor.