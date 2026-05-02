Asgari ücret zammı beklentisi, temmuz ayının yaklaşmasıyla gündeme geldi. Peki, 2026 asgari ücrete ara zam mı gelecek? 2026 Asgari Ücret Net ve Brüt Ne Kadar?

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Temmuz 2026 asgari ücret zammı için Bakan Işıkhan'dan ya da hükümetten herhangi bir açıklama gelmedi.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.