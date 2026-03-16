2026 bayram mesai ücretleri belli oldu: Kim, kaç TL alacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tablosu!

Dini ve resmi bayramlarda çalışan personel, bayram mesaisi adı verilen ekstra ücret alıyor. Mesai ücreti, iki yevmiye yani günlük ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Çalışanın aylık brüt maaşı 30’a bölünerek günlük brüt ücret belirleniyor, ardından 2 ile çarpılarak bayram mesaisi tutarı bulunuyor.

ASGARİ ÜCRETLİNİN BAYRAM MESAİ ÜCRETİ

2026 yılı brüt asgari ücreti 33.030 TL olarak belirlendi. Buna göre günlük mesai ücreti 1.101 TL, bayram mesaisi ise normal yevmiyenin iki katı olarak 2.202 TL oluyor. Ramazan bayramı arife günü dahil edildiğinde toplam 3,5 günlük resmi tatil kapsamında çalışan bir personel, tam maaşına ek olarak 3.853 TL ek ödeme alabilecek.

HAFTA SONUNA DENK GELMESİ MESAİYİ ARTIRIYOR

Bayram mesaisi, hafta sonuna denk gelirse yüzde 50 artış gösteriyor. Böylece 2,5 kat yevmiye olarak ödeniyor. Örnek hesaplamaya göre:

Hafta içi 1,5 günlük bayram mesaisi: 1.651,50 TL

Cumartesi (hafta sonuna denk) ek ödeme: 1.651,50 TL

Pazar (hafta sonu) ek ödeme: 1.651,50 TL

Toplamda, 3,5 günlük bayram boyunca çalışan asgari ücretli için 4.954,50 TL ek mesai ücreti ödenmiş oluyor.

FAZLA MESAİ VE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA

Bayramda normal mesai saatinden fazla çalışana fazla mesai ücreti ödeniyor. Bu ücret, normal bayram mesaisinin yüzde 50 fazlası olarak hesaplanıyor.

İşveren, bir çalışanını bayramda sadece bir saat dahi çalıştırsa, tatil hakkı kullanılamadığı için tam günlük ücret ödemek zorunda.

BAYRAMDA ÇALIŞMA ZORUNLU MU?

İş Kanunu’na göre, resmi tatillerde çalışanları çalışmaya zorlamak yasak. Bayramda çalışma personelin onayına bağlıdır. Ancak iş sözleşmesinde bayramda çalışma şartı varsa, işveren talep ettiğinde mesai zorunlu hale gelebilir.

ARİFE GÜNÜ MESAİSİ

Arife günü saat 13:00’e kadar çalışma, tam günlük mesai olarak kabul ediliyor. Öğleden sonra çalışılması durumunda işveren ek mesai ücreti ödemek zorunda.

BAYRAM MESAİSİNE FAİZ UYGULAMASI

Bayram mesai ücreti, normal maaş ile birlikte ödeniyor. Ödeme gecikirse, İş Kanunu 34. maddeye göre çalışan gecikme faizi talep edebilir. Faiz, mevduatın en yüksek faiz oranı üzerinden hesaplanıyor.

KIDEM TAZMİNATI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Bayram tatili ek mesai kapsamına dahil olduğu için kıdem tazminatına ekleniyor.

Üst düzey yöneticiler, çalışma gün ve saatlerini kendileri belirledikleri için fazla mesai ücreti alamıyor. Ancak bayram günleri çalıştıklarını ispat edebilmeleri halinde mesai ödemesi alabilirler.

BAYRAM MESAİSİ YERİNE İZİN

Çalışan isterse bayram mesaisi alabilir, isterse daha sonra izin kullanabilir. Bu durumda ek mesai ödenmez, fakat çalışan normal maaşını alır.