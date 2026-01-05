2026 yılında KYK burslarına yapılacak zam oranı sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, 2026 KYK bursu ne kadar olacak? KYK burs zam oranı ne kadar?

2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılında ödenecek zamlı KYK burs fiyatları heniz belli olmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geride kalan günlerde konuyla ilgili "Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız." demişti.

KYK BURSU NE KADAR?