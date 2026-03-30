2026'nın ilk çeyreğinde en çok kaybettiren yatırım araçları belli oldu!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına kadar TL varlıklar 2026 yılının ilk iki ayını güçlü bir seyirle tamamladı. Bu dönemde Borsa İstanbul endeksleri tarihi zirvelerini gördü, altın fiyatları ise küresel etkilerle yükselişini sürdürdü. Ancak şubat sonu başlayan savaşla birlikte mart ayında TL varlıklar sert dalgalanma ve satış baskısı altında kaldı. İlk çeyrekte bankacılık ve holding endeksleri yatırımcısına en fazla kayıp yaşatan alanlar olurken, gram altın yüzde 7,94 yükselişe rağmen enflasyon karşısında reel kazanç sağlayamadı.

Mart ayı enflasyonunun cuma günü açıklanması beklenirken, beklenti yüzde 2,35 seviyesinde bulunuyor. Bu varsayımla birlikte ilk çeyrek enflasyonu yüzde 10,5 olarak hesaplandı. Bu oran baz alınarak altın, dolar/TL ve Borsa İstanbul endekslerindeki değişimler enflasyondan arındırıldı.

REEL GETİRİLERDE ZAYIFLAMA

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre ilk çeyrekte en fazla düşüş yaşayan temel endeks bankacılık oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,73 gerilerken, bu performans yüzde 10,5’lik enflasyon dikkate alındığında yaklaşık yüzde 15 reel kayba işaret etti. Holdingler endeksi yüzde 4,52 düşüşle yatırımcısına yüzde 13,6 reel kayıp yazdırdı. Tekstil endeksi yüzde 1,6 artış göstermesine rağmen enflasyon karşısında yüzde 10,95 kayıpla öne çıktı.

Dolar/TL kuru yüzde 3,49 yükselirken, dolar yatırımcısı da reel olarak yüzde 6,34 kayıp yaşadı. KOBİ endeksi yüzde 5,34, ulaştırma endeksi yüzde 5,23, madencilik endeksi ise yüzde 4,73 geriledi. Gram altın ilk çeyrekte yüzde 7,94 yükselmesine rağmen enflasyondan arındırıldığında yüzde 2,32 reel kayıp verdi.

BİST100 endeksi ise yüzde 12,76 yükseliş ve yüzde 2,05 reel getiri ile pozitif ayrıştı. Aynı dönemde en yüksek reel getiriyi aracı kurumlar yüzde 44,88, halka arz endeksi yüzde 40,79 ve teknoloji endeksi yüzde 25,20 ile sağladı.

MART AYINDA MADENCİLİKTE DÜŞÜŞ

Mart ayında en sert düşüş madencilik endeksinde görüldü. Altının ons fiyatlarındaki gerileme bu endeksi aşağı çekerken, yüzde 26,45 düşüş ve yüzde 28,14 reel kayıp kaydedildi. Bankacılık endeksi martta yüzde 23,14 düşüşle yüzde 24,90 reel kayıp yaşadı.

Gram altın aynı dönemde yüzde 13,58 gerileyerek yüzde 15,56 reel kayba neden oldu. BİST100 endeksi mart ayında yüzde 7,43 düşüşle yüzde 9,56 reel kayıp verdi. Buna karşın aracı kurumlar ve halka arz endeksleri martta da en yüksek reel getiri sağlayan alanlar oldu.

YABANCI YATIRIMCI AKIŞI

Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında çıkışlara rağmen yıl genelinde net alıcı konumunu korudu. Merkez Bankası verilerine göre yıl başından savaş dönemine kadar devlet tahvillerinde 4 milyar 494,1 milyon dolar, hisse senetlerinde ise 2 milyar 414 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Savaş sonrası dönemde devlet tahvillerinde yön değişti ve 139,3 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Buna karşın hisse senedi piyasasında 1 milyar 199 milyon dolar net alım pozisyonu devam etti.