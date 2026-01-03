Milyonlarca memur ve emekli yılın ilk yarısında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. 2026 Ocak ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 4A, 4B Ve 4C emekli maaş zammı hesaplama tablosu, TÜİK Aralık ayı verileri ile kesinlik kazanacak. Peki, 2026 Ocak emekli maaş zammı ne kadar? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşına zam ne kadar olacak?

OCAK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verileri; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.

Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,21, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 oranındaki zam şimdiden kesinleşmiş oldu. Nihai oranlar, aralık ayı enflasyonuyla birlikte belirlenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,08 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu beklentiye göre yıllık enflasyonun yüzde 31,15 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,41’e, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 18,83’e yükselecek.

AA Finans’ın Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ise aralık ayında TÜFE’nin aylık bazda yüzde 0,96 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 31 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Bu tahmine paralel bir gerçekleşme durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,27, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 18,69 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının, TCMB beklentisine göre 18 bin 975 liraya, AA Finans beklentisine göre ise 18 bin 952 liraya yükselmesi bekleniyor.