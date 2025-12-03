SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon verisi % 10,25 olarak açıklanmıştı. Peki, 2026 Ocak emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? 5 aylık emekli enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

5 AYLIK EMEKLİ ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verisi sonrasında 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. TÜİK Kasım ayı enflasyon verisini 3 Aralık Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacak.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre kasımda aylık enflasyonun yüzde 1,31 artacağı tahmin edildi. Bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.